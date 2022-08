Opgør med russiske monumenter skaber splid: Sovjettidens symbolik har stadig fat i Baltikum

Over byen kan man høre lyden af et militærfly, der kredser rundt for at sikre sig, at alt ånder fred og ro. Forventningen har været, at indbyggerne i Narva ikke ville tage let på, at regeringen og de lokale myndigheder nu fjerner den gamle T-34 kampvogn fra det sted, den har stået siden 1970. En plads med stor symbolsk betydning, som mange russere har valfartet til.

Stemningen omkring kampvognen i det nordøstlige Estland på grænsen til Rusland har været anspændt i ugevis. Sagen er for mange blevet et symbol på russernes ugerninger i Ukraine og minder samtidig om en tid, de færreste estere ønsker sig tilbage til.