Opgøret med de rige russeres britiske paradis lurer forude

Storbritannien har i mange år været et populært sted for rige russere. Men invasionen af Ukraine har fået landet til at tage sanktionsvåbnet i brug.

Det er ingen hemmelighed, at Storbritannien er et særdeles attraktivt sted for russere, der besidder enorme pengesummer.

Sågar går den britiske hovedstad også går under navnet "Londongrad".

Men som følge af Ruslands invasion af Ukraine er de yderst velhavende russere og deres penge kommet i søgelyset.

- Det er slutningen på en æra, siger Dominic Grieve, tidligere konservativ parlamentariker og topjurist i regeringen, til AFP.

Ligesom andre vestlige stormagter har landet indført sanktioner. Blandt andet mod russiske banker og rigmænd. De såkaldte oligarker.

En af dem, der er blevet pålagt sanktioner, er Roman Abramovitj. Han ejer den engelske fodboldklub Chelsea.

Regeringen i London meddelte i sidste uge, at alle hans værdier i landet er blevet indefrosset. Det betyder, at han hverken må rejse ind i Storbritannien eller gennemføre handler der.

- Der må ikke være en sikker havn for dem, der har støttet Putins ondsindede angreb på Ukraine. Det fastslog premierminister Boris Johnson med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Derudover er det britiske parlament i gang med at kigge på et lovforslag. I store træk skal det gøre livet sværere for personer, der ønsker at skjule formuer i Storbritannien.

Især dem, der gør det fra udlandet. Det både kriminelle og dem - såsom russiske oligarker - som måske vil skjule ulovligt erhvervede penge gennem for eksempel ejendomskøb, har avisen The Guardian beskrevet.

Der har tidligere været kritik fra ngo'er og oppositionspolitikere, som mener, at det i Storbritannien er gået for langsomt med at slå ned på russiske oligarker og virksomheder.

Selv har Boris Johnson flere gange hævdet, at landet fører an, når det kommer til internationale bestræbelser på at straffe Vladimir Putin for invasionen ifølge AP.

Tilstrømningen af velbeslåede russiske borgere steg fra 2008. Det var, efter at de såkaldte "gyldne visa", blev indført. De blev givet i bytte for investeringer til millioner af pund.

Det forklarer Dominic Grieve.

- Som en konsekvens blev London og Storbritannien som helhed en stor magnet for russiske forretningsmænd, som har tjent mange penge på opløsningen af det gamle Sovjetunionen.

- Ofte, må man sige, under nogle meget tvivlsomme omstændigheder, siger han til AFP.

Han tilføjer, at de fandt landet "et behageligt sted at drive forretning og investere. Og i mange tilfælde et meget behageligt sted at bo og uddanne deres børn".

I februar i år meddelte den britiske regering, at den skrottede de "gyldne visa".

Men det er ikke småpenge, der er kommet ind.

Siden 2016 er der investeret 6,7 milliarder pund i britisk ejendom fra tvivlsomme midler fra hele verden. Det er antikorruptions-ngo'en Transparency International nået frem til. Beløbet svarer til knap 60 milliarder kroner.

Ud af dette beløb blev ejendomme for 1,5 milliarder pund - godt 13 milliarder kroner - købt af russere, der er blevet beskyldt for korruption eller for at have forbindelser til Kreml, meddelte ngo'en i februar.

/ritzau/