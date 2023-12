Ophavsret på den første Mickey Mouse udløber ved årsskiftet

Ophavsretten på animationsfilmen "Steamboat Willie" fra 1928, hvor den første version af karakteren Mickey Mouse optrådte, udløber ved årsskiftet.

Dermed åbnes dørene for potentielle genindspilninger og spin-offs, og hvad der deraf kan følge af juridiske opgør med Disney.

- Det er et dybt symbolsk og meget ventet øjeblik, siger Jennifer Jenkins, direktør for Center for Studiet af Offentligt Domæne på Duke University School of Law.

- Enhver er nu fri til at kopiere, dele, genbruge og tilpasse "Steamboat Willie" og "Plane Crazy" - en anden Disney-animation fra 1928 - og de tidlige versioner af karaktererne, der medvirker i dem, heriblandt Mickey og Minnie, siger hun.

De nyere versioner af de populære animationsfigurer er stadig beskyttet af ophavsretten og kan dermed ikke kopieres.

Men ifølge Jennifer Jenkins vil kunstnere frit kunne lave en ny version af "Steamboat Willie" med fokus på eksempelvis klimaforandringer eller feminisme.

I en udtalelse til nyhedsbureauet AFP skriver Disney, at det vil "fortsætte med at beskytte vores rettigheder til de mere moderne versioner af Mickey Mouse og andre værker, der fortsat er underlagt ophavsretten".

Også Justin Hughes, som er professor på Loyola Law School, påpeger, at den nyere og mere kendte version af Mickey Mouse fortsat er beskyttet af ophavsret.

- Jeg ville ikke blive overrasket, hvis vi kommer til at se nogle juridiske sammenstød, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis vi ser Disney være ude for at uddanne folk på det punkt, siger han.

I "Steamboat Willie" optræder Mickey Mouse som en mus i sort og hvid. Filmen blev det, der satte gang i Walter Disney og hans bror Roy Disneys firma, der dengang hed Disney Brothers Cartoon Studio.

Det nuværende navn, The Walt Disney Company, kom i 1986.

Efter "Steamboat Willie", hvor også Mickeys kæreste, Minnie Mouse, havde sin debut, fulgte et væld af tegnefilm, tegneserier og merchandise.

Mickey Mouse har igennem sit 95-årige liv opnået stor succes.

Har er blandt andet blevet tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame, og Walt Disney har modtaget en æresoscar for at have skabt den folkekære figur.

I oktober i år kunne The Walt Disney Company fejre sin 100-års fødselsdag.

