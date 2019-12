Opkomling udfordrer Boris Johnson med dansk hjælp

Fire unge danskere tog i weekenden til London for at bidrage til at vælte Boris Johnson. Chancerne er dog små.

Boris Johnson og hans konservative parti står stærkt i slutspurten af den britiske valgkamp.

Et konservativt flertal er ifølge alle iagttagere det klart mest sandsynlige udfald af valget på torsdag.

Premierministeren selv er dog ikke i kridthuset hos vælgerne. Og i Boris Johnsons valgkreds, Uxbridge South Ruislip i det vestligste London, lugter oppositionspartiets nye kandidat blod.

Ali Milani fra Labour er blot 25 år, men har boet i Uxbridge, siden han ankom fra Iran som femårig, og har erfaring fra studenter- og lokalpolitik.

Han har brugt sit netværk og lokalkendskab til at stable en græsrodskampagne på benene og udfordre Boris Johnson, der sjældent ses i valgkredsen.

Rygtet spredte sig endda til Danmark, hvor fire unge politiske aktivister i weekenden tog fra København til Vestlondon for at hjælpe Ali Milani med at stemme dørklokker.

- Vi hørte om Alis mulighed for at vælte Boris Johnson, som er ret unik, fortæller en af dem, 22-årige Anne Björk Eskelund.

Lørdag og søndag var de med Ali Milani og mange andre frivillige med rundt og overtale vælgere i kredsen om at stemme på Labour-kandidaten.

- Jeg har nok banket på over 100 døre. Det var en vild oplevelse af sammenhold og fællesskab, siger Anne Björk Eskelund, der ligesom sine rejsefæller er studerende og aktiv i Enhedslisten derhjemme.

Politiske stjernenavne som Boris Johnson har ellers typisk såkaldte sikre mandater med klart flertal. Men han fik ved sidste valg sit forspring i Uxbridge-kredsen halveret til 5034 stemmer - knap 11 procentpoint - foran Labour.

Til sammenligning har ingen premierminister vundet sin kreds med mindre end 17.713 stemmer i de seneste seks britiske valg.

Anne Björk Eskelund fortæller, at hun og de andre danske aktivister fik et interessant indblik i et helt andet valgsystem, hvor man går ud og møder vælgere, man er uenig med.

- Nogle enkelte smækkede døren i hovedet på os, og en sagde "fuck off", men langt de fleste var søde og rare og ville gerne tale med os, siger hun.

I sidste ende spås Ali Milani kun få chancer for at vinde kredsen. Men håbet lever endnu. Også hos Anne Björk Eskelund.

- Ja, jeg vil gerne tro på det. Jeg oplevede et håb og en kampgejst, der godt kan vinde, slutter hun.

