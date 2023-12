Opposition boykotter omvalg ved brøkdel af serbiske valgsteder

Når der lørdag skal være omvalg ved 30 ud af mere end 8000 valgsteder i Serbien, sker det ikke med oppositionens velsignelse.

Den største koalition i oppositionen, Serbien Imod Vold, har nemlig sagt, at den ikke vil deltage i omvalget.

Det skyldes, at den ikke mener, at omvalget kan rette op på den svindel, oppositionen hævder, er blevet begået under det serbiske valg.

- Valget, der vil blive gentaget ved et bestemt antal af valgstederne, kan ikke annullere svindlen eller rette op på den uretfærdighed, der skete 17. december.

- Derfor vil vi ikke deltage i omvalget, har koalitionen skrevet i en udtalelse.

Syv medlemmer af Serbien Imod Vold sultestrejker i protest mod påstået valgsvindel.

De serbiske vælgere var ved stemmeurnerne 17. december. Om aftenen samme dag udråbte den siddende præsident, Aleksandar Vucic, sit parti, SNS, til valgets vinder.

Vucic var ikke selv på valg, men det var det serbiske parlament.

Ifølge de officielle valgresultater fik det højreorienterede regeringsparti SNS omkring 46 procent af stemmerne, mens den ledende oppositionskoalition fik 23,5 procent.

Oppositionen har efterfølgende bestridt resultatet.

Den mener blandt andet, at SNS lod over 40.000 ikkeregistrerede vælgere fra nabolandet Bosnien komme til den serbiske hovedstad, Beograd, for at stemme. Det har regeringspartiet afvist.

Ifølge valgobservatører, der også omfatter Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), var der en række uregelmæssigheder under valget.

Herunder betaling til vælgere og eksempler på, at der blev lagt ekstra stemmesedler i valgurnerne.

Siden valget har der været daglige demonstrationer, heriblandt vejblokader, hvor demonstranterne kræver, at valgresultatet bliver annulleret, og at der bliver afholdt et nyt valg.

Protesterne nåede kogepunktet, da demonstranter søndag ødelagde ruder på rådhuset i Beograd og forsøgte at tvinge sig adgang til bygningen.

Politiet, som var mødt talstærkt op, forhindrede demonstranterne i at bryde ind på rådhuset.

