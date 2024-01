Opposition boykotter valget i Bangladesh

Selv om valgstederne først lukker senere søndag, står det allerede fast, at Sheikh Hasina fra partiet AL får en ny femårig valgperiode som premierminister i Bangladesh.

For det største oppositionsparti, Bangladesh Nationalist Party (BNP), har nægtet at stille op ved valget.

Det skyldes først og fremmest, at flere tusinde af partiets medlemmer er blevet fængslet forud for valget, fordi premierministeren beskylder BNP for at være en terroristorganisation.

Flere andre og mindre oppositionspartier bakker op om boykotten, der reelt efterlader AL alene ved magten.

- Jeg gør mit bedste for at sikre, at demokratiet fortsætter her i landet, lød det fra Hasina, da hun afgav sin stemme natten til søndag dansk tid.

Perioden op til valget har været præget af uro. Blandt andet i form af ildspåsættelser.

Derfor er omkring 800.000 medlemmer af landets sikkerhedsstyrker udkommanderet til valgstederne for at sikre ro og orden.

I havnebyen Chittagong måtte politiet ifølge AFP affyre varselsskud for at få opløst en blokade, hvor 60 demonstranter havde spærret en vej med brændende bildæk.

Ingen skulle dog være kommet til skade i den forbindelse.

76-årige Sheikh Hasina har regeret i fire valgperioder. Senest fra 2009 og til nu.

Hun er datter af landets grundlægger, Sheikh Mujibur Tahman, og har kæmpet med den tidligere premierminister og BNP-leder Khaleda Zia om magten i landet i mange år.

Zia blev i 2018 idømt en lang fængselsstraf for korruption og underslæb. Hun er nu indlagt med dårligt helbred på et hospital i hovedstaden Dhaka.

BNP ledes i stedet af hendes søn, Tarique Rahman, der lever i eksil i London.

Bangladesh er med sine 170 millioner indbyggere verdens ottendestørste land målt på befolkningstal.

Landet er samtidig et af verdens tættest beboede med 1165 indbyggere per kvadratkilometer. I Danmark er der omkring 139 indbyggere per kvadratkilometer.

Valgstederne lukker ved middagstid søndag dansk tid.

Resultatet af valget ventes først at foreligge mandag.

