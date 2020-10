Opposition giver Lukasjenko afgangsfrist for at undgå strejke

Hvis ikke krav er blevet mødt 25. oktober, går hele Hviderusland på gaden, siger oppositionsleder.

Hvideruslands oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, vil iværksætte en strejke, der omfatter hele landet.

Den træder i kraft, hvis ikke præsident Aleksandr Lukasjenko har trukket sig, stoppet volden i landet og løsladt politiske fanger senest 25. oktober.

Det siger hun tirsdag.

- Hvis vores krav ikke er blevet mødt 25. oktober, går hele landet på gaderne, fredeligt, siger Tikhanovskaja i en erklæring.

- Den 26. oktober vil alle virksomheder begynde at strejke. Alle gader vil blive blokeret, og alle statsejede butikker vil ikke længere have noget salg, siger hun.

Hviderusland har været præget af demonstrationer siden et præsidentvalg 9. august.

Her viste de officielle resultater en jordskredssejr til den siddende præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Det resultat blev straks mødt med anklager om valgsvindel. I flere byer i Hviderusland er indbyggerne gået på gaden i protest.

Som reaktion har myndighederne i landet anholdt deltagere i demonstrationerne vilkårligt.

Hviderussisk politi har fået lov til at bruge kampvåben, når de møder demonstranter på gaderne, hvis de finder det nødvendigt.

Det meddelte landets indenrigsministerium mandag, efter at der igen havde været sammenstød mellem demonstranter og politi.

Under protester mandag blev 186 personer anholdt ifølge indenrigsministeriet.

Oppositionsleder Tikhanovskaja flygtede efter valget ud af landet. Hun er i eksil i Vilnius, Litauens hovedstad.

Titusindvis af mennesker gik søndag gennem gaderne i Hvideruslands hovedstad, Minsk, med krav om, at myndighederne løslader politiske fanger i landet.

Det fik politiet til at bruge vandkanoner mod de mange demonstranter.

Sortklædte politifolk havde afspærret mange gader i Minsk, og flere metrostationer var lukket for at forhindre flere demonstranter i at komme frem.

/ritzau/Reuters