Oppositionen undervurderede den religiøse konservatisme i Tyrkiet

Tyrkiets præsident siden 2014, Recep Tayyip Erdogan, fra det konservative parti AKP fortsætter som præsident i yderligere fem år.

Han vandt søndagens præsidentvalg med over 52 procent af stemmerne.

Erdogans sejr kommer ikke bag på historiker Mathias Findalen, der har fulgt tyrkisk politik i 15 år og er forfatter til bogen "Det Tyrkiet der splitter".

- Men det er klart den stærkeste opposition, der har været i Tyrkiet. Og det er godt for det tyrkiske demokrati, siger han og tilføjer:

- Oppositionen har været meget klar i spyttet om at ville genindføre det parlamentariske system i stedet for det nuværende præsidentielle system.

Han vurderer, at oppositionens spidskandidat, Kemal Kilicdaroglu, fra centrum-venstrepartiet CHP havde regnet med, at den tyrkiske befolkning ville være mere kritisk over for Erdogan efter flere år med økonomisk krise.

- Oppositionen har simpelthen undervurderet betydningen af den religiøse konservative og nationalisme i Tyrkiet, siger Mathias Findalen.

Det bør ikke overraskende nogen, tilføjer han, for det er sådan hver gang.

- Religion spiller en afgørende rolle både som kultur- og identitetsmarkør for tyrkerne, siger han.

Han peger på, at det ikke handler om, at Erdogan er ved at islamisere det tyrkiske demokrati, men religionen samler befolkningen. Erdogan har også demokratiseret systemet for sine konservative sunnimuslimske kernevælgere.

- De har fået mulighed for at udøve deres religiøse identitet, efter at Erdogan kom til magten, siger Mathias Findalen og tilføjer:

- Det meste fatale for dem ville være, hvis de mistede Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan holdt en sejrstale foran sin bolig i Istanbul, før han officielt blev erklæret som vinder. Og han sagde til de fremmødte, at næste stop er lokalvalget i 2024.

- Det har været en kæmpe nederlag for ham at miste Istanbul til CHP til lokalvalget i 2019. Det irriterer ham grænseløst, og nu har han selvtillid, siger han.

Findalen forventer, at Erdogan i den kommende tid vil gøre alt, hvad han kan, for at køre oppositionen ud på et sidespor og delegitimere dem.

- Hvis han vinder Istanbul tilbage næste år, så er han fuldendt.

