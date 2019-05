Oppositionsfolk i Venezuela søger tilflugt på ambassader

Mindst tre oppositionspolitikere i Venezuela forsøger at undgå anholdelse og søger beskyttelse i ambassader.

Italien bekræfter, at en venezuelansk oppositionspolitiker har søgt tilflugt på landets ambassade i Venezuelas hovedstad, Caracas.

- Jeg takker Italien for velkomsten, skriver politikeren Americo De Grazia på Twitter.

Han befinder sig på ambassaden sammen med en kollega, Marianella Magallanes.

De to politikere er blandt mindst tre medlemmer af oppositionen i Venezuela, der har søgt tilflugt i diplomatiske missioner.

Det sker, efter at Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, har frataget en række parlamentarikere deres immunitet. Det åbner for retsforfølgelse af dem, fordi de har udtrykt støtte til sidste uges forsøg på at afsætte Maduro.

Oppositionsleder Juan Guaidó, der har udråbt sig selv til landets retmæssige præsident, betegner regeringens handlinger som et "statskup" og har opfordret til fortsatte protester mod styret.

Onsdag anholdt myndighederne næstformanden i Venezuelas parlament, Edgar Zambrano. Det skete, da efterretningsagenter brugte en kran til at slæbe hans bil væk, mens han selv befandt sig i den.

Regeringen har ikke frataget Guaidó den parlamentariske immunitet, muligvis af frygt for at det vil udløse en kraftig international reaktion.

En lang række lande, herunder USA, mange EU-lande og nabolande, anerkender Guaidó som Venezuelas retmæssige præsident. Også Danmark støtter ham.

/ritzau/Reuters