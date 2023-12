Oppositionskandidat i DR Congo vil have valget annulleret

Moise Katumbi, der er en af de primære oppositionskandidater i Den Demokratiske Republik Congo, mener, at præsidentvalget 20. december i landet bør blive annulleret.

Sådan lyder det i en udtalelse fra hans kampagnestab lørdag.

I udtalelsen lyder det også, at DR Congos nationale valgkomité bør trække sig tilbage, for den har deltaget i planlagt "valgsvindel".

- Med denne uacceptable situation beder vi om en omgående annullering af dette kaotiske valg, der er forpestet af omfattende svindel, lyder det i udtalelsen.

Katumbis udtalelse kommer, samtidig med at en anden gruppe af oppositionskandidater, der har bedt om omvalg, har skrevet til guvernøren i hovedstaden, Kinshasa, for at sige, at de vil holde en fælles demonstration i næste uge.

Katumbi er ikke blandt dem, der har opfordret til demonstration, men hans stab har sagt lørdag, at de støtter ethvert forfatningsmæssigt initiativ, der har tilmål at "modstå endnu et valgmæssigt røveri i DR Congo".

Uenigheder om valg har før ført til uroligheder i DR Congo, og det risikerer at destabilisere landet, der har vigtige reserver af kobolt og kobber, yderligere.

Landet kæmper desuden også med udbredt fattigdom.

13 ambassader i Kinshasa, blandt andet Tyskland og Frankrig, er kommet med en fælles udtalelse, hvor de opfordrer til beherskelse.

- Mens valghandlingen fortsætter, opfordrer vi alle interessenter, især politiske aktører, kandidater og deres støtter, til at udvise beherskelse, til at tillade processen at udspille sig

Forsinkelser onsdag, hvor valget oprindeligt fandt sted, førte til en forlængelse af valghandlingen. Ifølge nogle oppositionskandidater og uafhængige observatører kan det kompromittere afstemningens troværdighed.

