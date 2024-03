Oppositionsleder afhørt og anholdt forud for valg i Indien

I Indiens hovedstad, New Delhi, er førsteminister Arvind Kejriwal torsdag blevet anholdt. Det sker som del af en undersøgelse om svindel.

Kejriwals støtter mener dog, at anholdelsen alene har til formål at sætte politikeren på bænken inden landets nationale parlamentsvalg den 19. april.

Førsteministeren er nemlig konkurrent til premierminister Narendra Modi.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Arvind Kejriwal blev anholdt, efter han i flere timer var blevet afhørt af Indiens direktorat med ansvar for at undersøge økonomisk kriminalitet. Direktoratet hører under landets finansministerium.

Han er den øverste minister i New Delhi og en frontfigur i den opposition, der forsøger at udfordre Modi - som ellers er favorit til at vinde endnu en regeringsperiode.

Uddannelsesministeren i New Delhi, Atishi Marlena Singh, bekræfter anholdelsen af Kejriwal og oplyser, at han forbliver førsteminister i hovedstaden.

- Vi har gjort det klart fra begyndelsen, at hvis det bliver nødvendigt, kommer Arvind Kejriwal til at lede den lokale regering fra fængslet, siger hun.

Hun beskriver anholdelsen af ham som en "politisk konspiration", orkestreret af Modis parti, BJP.

- Jeg vil gerne sige til premierminister Modi, at Arvind Kejriwal ikke bare er et menneske men en idé. Hvis du tror, at anholdelsen af Arvind Kejriwalkan lukker ned for den idé, er du forkert på den.

55-årige Kejriwal har været førsteminister i næsten et årti. Han er medstifter af sit parti Aam Aadmi Party (AAP).

Næsten en milliard mennesker i Indien kan stemme ved Indiens kommende valg. Det indledes 19. april og slutter omkring syv uger senere.

Hvis den 73-årig Modi vinder valget, hvilket meningsmålinger tyder på, vil det være historisk. Han vil dermed være den eneste premierminister i nyere tid, som kommer til at sidde i tre regeringsperioder.

