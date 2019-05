Oppositionsleder bekræfter fredsmøde i Norge om Venezuela

Norge forsøger at mægle i konflikt med Maduro-styret, siger Guaido, der gør krav på at være Venezuelas leder.

Venezuelas selverklærede leder Juan Guaidó bekræfter, at han har sendt en delegation til Norge for at forhandle en løsning i sit land.

- Der er nogle udsendinge i Norge, siger Guaidó under et politisk massemøde i hovedstaden Caracas ifølge AFP.

Norge "forsøger af mægle i konflikten", lyder det fra ham. Men han benægter, at der forhandles med repræsentanter for præsident Nicolas Maduros styre.

FN's generalsekretær, António Guterres, hilser nyheden om forhandlinger velkommen og siger, at han er klar til at støtte dem, skriver AP.

Det startede som et rygte onsdag i de venezuelanske medier. At en delegation af parlamentarikere var landet i Oslo i weekenden for at drøfte en løsning på den forfatningsmæssige krise, der er opstået, ved at to ledere gør krav på at være Venezuelas reelle ledere.

Norske NRK har siden citeret anonyme kilder for at sige, at forhandlinger har været i gang på et hemmeligt sted i Norge "i flere dage".

Forhandlerne rejser hjem igen torsdag ifølge NRK, der er DR's søsterorganisation.

Mens alt dette står på, har Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, torsdag mødt sin kollega fra Venezuela for at drøfte den politiske krise i landet. Det skete i Cuba, der også har tilbudt sig som mægler i den sprængfarlige konflikt.

Cuba er et af Maduro-styrets få allierede i Latinamerika.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, rakte for to uger siden ud til Maduros styre på vegne af Lima-gruppen. Det er en blok af overvejende latinamerikanske lande, der søger en politisk løsning på den alvorlige krise i Venezuela.

/ritzau/