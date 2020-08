Oppositionsleder: Hviderusserne vil aldrig acceptere Lukasjenko

Svetlana Tikhanovskaja holdt fredag pressemøde for første gang, siden hun måtte forlade sit hjemland.

Hviderusserne vil aldrig acceptere Aleksandr Lukasjenko som landets sande leder.

Sådan lyder det fredag fra Svetlana Tikhanovskaja, der udfordrede præsidenten ved valget 9. august.

- Det bør stå klart for præsidenten, at der er brug for forandring. Jeg håber, at den sunde fornuft vil trænge igennem, og at folket vil blive hørt, og at der vil blive afholdt et nyt valg, siger Svetlana Tikhanovskaja ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun befinder sig i øjeblikket i nabolandet Litauen. Her har hun søgt tilflugt efter valget, hvor præsident Lukasjenko blev udråbt som vinder med over 80 procent af stemmerne.

Valgresultatet bliver dog vidt og bredt anset som et udtryk for svindel.

Umiddelbart efter valget udbrød der store protester i blandt andet hovedstaden Minsk. Her er flere demonstranter blevet dræbt i sammenstød med politiet, og flere tusinde er blevet anholdt.

Svetlana Tikhanovskaja sagde tidligere på ugen, at hun er klar til at stå i spidsen for landet, hvis Lukasjenko bliver væltet.

På fredagens pressemøde siger hun, at hun vil vende tilbage til Hviderusland, "når hun føler sig tryg".

- Vi vil ikke længere leve i frygt, siger hun på pressemødet, der er det første, siden hun forlod Hviderusland.

Torsdag annoncerede det hviderussiske styre, at det har indledt en straffesag mod et udvalg, som Tikhanovskaja har etableret efter valget.

- Koordinationsudvalget har til formål at forhandle en fredsommelig overdragelse af magten, siger Svetlana Tikhanovskaja.

Ifølge regimet er etableringen af udvalget et forfatningsstridigt forsøg på at vælte Lukasjenko.

/ritzau/