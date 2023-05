Oppositionsmedlem mister livet i knivangreb på valgaften

Et medlem af det nationalistiske oppositionsparti IYI i Tyrkiet er søndag blevet dræbt i et angreb foran en af partiets lokalafdelinger i den nordlige provins Ordu.

Det oplyser partiet ifølge BBC.

Der er tale om Erhan Kurt, som også var valgtilforordnet i Gülyali-distriktet i Ordu.

Baggrunden for angrebet er uklar, men en næstformand fra et andet oppositionsparti, CHP, Seyit Tosun, siger, at Erhan Kurt blev "stukket ned af unge, der fejrede valgresultatet".

- De, der angiveligt var ude at fejre resultatet i Gülyali i Ordu, stak vores unge bror Erhan Kurt ihjel, siger Tosun ifølge det politiske onlinemedie Duvar.

- Vi giver ikke op, før drabsmanden er stillet til ansvar, og alle de skyldige er blevet straffet.

Partisekretær i IYI Ugur Poyraz mener, at den tyrkiske regerings "polariserende retorik" er årsag til angrebet.

- Som nation fordømmer vi dette forræderiske angreb, som er et resultat af det sprogbrug, der med had adskiller os og alle gerningsmændene, skriver han i et tweet ifølge Duvar.

Også Cemal Enginyurt, som er næstformand for det demokratiske oppositionsparti DP, skylder skylden på regeringens retorik.

- Recep Tayyip Erdogan, hver eneste dag spyr du nag og had, og nu har det kostet en ung mand livet i Gülyali. Erhan Kurt led en martyrdød begået af AKP-bander her til aften på grund af dit beskidte sprog, siger han ifølge Duvar.

AKP er forkortelsen for Erdogans konservative regeringsparti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet.

- Hvordan vil du sove om natten, Recep Tayyip Erdogan? Hvad vil du sige til denne unge mands børn? Var det et valg værd? Var det præsidentposten værd?, spørger Cemal Enginyurt.

IYI er et af de seks partier, der gik sammen i en alliance som opposition til præsident Recep Tayyip Erdogan.

Kritikere har længe anklaget Erdogan for hadtale mod sine modstandere og for at skabe polarisering i Tyrkiet.

/ritzau/