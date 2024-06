Oppositionsparti går på jagt efter regeringspartnere i Sydafrika

Efter tre årtier med ANC ved magten i Sydafrika har det seneste parlamentsvalg åbnet for, at landets oppositionspartier kan få adgang til magten.

Derfor har Demokratisk Alliance, der er Sydafrikas hidtil største oppositionsparti, nedsat et forhandlingshold, som skal drøfte muligheden for at danne en regering med andre partier.

Det siger partiets leder, John Steenhuisen, i en udtalelse på videotjenesten YouTube, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer, mens de allersidste stemmer fra det sydafrikanske parlamentsvalg bliver talt op.

Valget er blevet en mavepuster for den siddende præsident, Cyril Ramaphosa, og hans parti, Den Afrikanske Nationalkongres, ANC.

Partiet har i tre årtier haft absolut flertal i parlamentet og har dermed haft mulighed for at regere alene.

Med mere end 99 procent af stemmerne talt op efter parlamentsvalget står ANC til at få 40,2 procent stemmerne.

Med andre ord er æraen med absolut flertal ovre for ANC, og partiet skal - ligesom dets modstandere - lede efter koalitionspartnere, hvis det skal kunne danne en regering.

/ritzau/