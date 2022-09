Oprør mod det iranske præstestyre

Efter den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død har demonstrationer fyldt Irans gader, hvor kvinderne brænder deres hijabber til klapsalver og kampråb. Men har oprøret nok styrke til at vælte regimet? Mellemøsten-korrespondent Allan Sørensen sætter os ind i opstanden og dens betydning for Irans fremtid.

Lyt til dette afsnit af Kristeligt Dagblads Podcast ved at klikke på play-ikonet herover eller i Kristeligt Dagblads app.

Kvinder brænder tørklæder i protest over Mahsa Aminis død i Iran. Foto: Ritzau Scanpix.

Inspiration eller hjælp?

Du kan finde alle Kristeligt Dagblads podcasts her eller i Kristeligt Dagblads app.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til abonnement@k.dk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kreditering

Vært: Evander Pedersen. Klipper: Inge Scheel Kelstrup. Produktionsassistent: Viktoria Fuglsang Semenova. Redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen.