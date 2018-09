Oprørere afviser at have trukket tunge våben fra Idlib

Oprørere lover at overholde aftale om stødpudezone omkring Idlib, men har ikke trukket de tunge våben tilbage.

En syrisk oprørsgruppe i den nordlige provins Idlib har ikke trukket sine tunge våben ud af regionen.

Tilbagetrækningen er en del af en aftale, som Rusland og Tyrkiet for nylig indgik for at forhindre en syrisk offensiv mod provinsen.

- Der har ikke været nogen tilbagetrækning af tunge våben fra noget område eller nogen front, siger en talsmand fra oprørssammenslutningen Den Nationale Befrielsesbevægelse (NLF).

En talsmand for gruppen Faylaq al-Rahman, der er en del af NLF, siger, at gruppen vil overholde aftalen.

Faylaq al-Rahman vurderes at have et sted mellem 8500 og 10.000 krigere i Idlib.

Tidligere på søndagen meddelte Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der følger situationen i landet, at tilbagetrækningen var indledt.

Tyrkiet og Rusland indgik tidligere på måneden en aftale om at etablere en stødpudezone omkring de dele af Idlib, hvor oprørerne har kontrollen.

I den zone må der hverken være militante krigere eller tunge våben.

Aftalen blev indgået i den russiske ferieby Sotji, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan, enedes om at etablere en demilitariseret zone.

Zonen skal være en 15-20 kilometer bred ring rundt om Idlib.

Alle grupper i zonen skal afhænde deres tunge våben inden den 10. oktober. Grupperne skal være ude af området senest 15. oktober, lyder det i aftalen.

Det sker i et forsøg på at forhindre, at syriske regeringsstyrker indleder en offensiv, der kan sende hundredtusinder af mennesker på flugt fra provinsen.

