Oprørere afviser Tyrkiets påstande om angreb i Afrin

Tyrkiets hær overdriver antallet af dræbte YPG-krigere i Syrien, siger syrisk oprørsbevægelse.

Den moderate syriske oprørsbevægelse, Syriens Demokratiske Styrker (SDF), afviser det tyrkiske militærs påstand om, at Islamisk Stat er til stede i regionen Afrin i Syrien.

SDF har været spydspids i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i dele af Syrien, og siden fredag har Afrin været mål for intense tyrkiske angreb.

USA oplyser på vegne af den internationale koalition, at der er dræbt mellem 145 og 150 militante islamister i Eufrats floddal.

Tyrkiets hær hævder på sin side, at det de seneste dage har slået 260 kurdiske militsfolk og medlemmer af Islamisk Stat (IS) ihjel.

Men SDF siger, at Tyrkiet "overdriver i stor stil" med hensyn til antallet af dræbte kurdere fra YPG-militsen. Det er Den Kurdiske Befolknings Beskyttelsesenheder.

YPG støttes af USA i kampen mod IS. Den amerikanske regering har bedt Nato-partneren Tyrkiet om at være tilbageholdende og undgå for mange civile tab.

- SDF har dræbt dusinvis af tyrkiske og syriske soldater, efter at Tyrkiet indledte dets angreb på Afrin. Tyrkiets påstande om, at jihadister fra Islamisk Stat er til stede i Afrin er usand, siger Redur Xelil, en talsmand for oprørerne.

- Hele verden ved, at IS ikke er til stede i Afrin, understreger han.

Tyrkiet fortsætter på femte døgn en offensiv mod YPG i Afrin.

Præsident Donald Trump ventes onsdag i en telefonsamtale med sin tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan, at udtrykke den amerikanske bekymring over situationen.

Det siger en højtstående embedsmand i Washington.

Tyrkiet hævder, at YPG samarbejder med den i Tyrkiet forbudte kurdiske organisation PKK.

/ritzau/Reuters