Oprørere nedbrænder sovesal og dræber 25 i skoleangreb i Uganda

25 personer er blevet dræbt i et angreb på en skole i Mpondwe i det vestlige Uganda fredag aften.

Det oplyser ugandisk politi lørdag morgen.

Under angrebet blev skolens sovesal brændt ned, ligesom der blev stjålet mad fra stedet.

- Indtil videre er 25 lig blevet bjærget fra skolen og bragt til Bwera Hospital. Derudover er der otte ofre, som er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand, skriver politiet på Twitter.

Politiet oplyser ikke, hvor mange af de dræbte der er børn.

Skolen, der blev angrebet, er folkeskolen Lhubirira, hvor eleverne er mellem 11 og 16 år.

Ifølge politiet står oprørere fra den islamistiske oprørsgruppe Allierede Demokratiske Styrker (ADF) bag angrebet, som myndighederne betegner som et "terrorangreb".

Mpondwe ligger på grænsen til Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo).

Ugandisk politi oplyser lørdag morgen, at soldater er på jagt efter angrebsmændene, som efter angrebet flygtede i retning mod Virunga Nationalpark i DR Congo.

ADF er en ugandisk gruppe baseret i det østlige DR Congo, som har svoret troskab til Islamisk Stat (IS).

I april angreb ADF-oprørere en landsby i det østlige DR Congo og dræbte mindst 20 mennesker.

Uganda har sendt soldater ind i nabolandet for at hjælpe med at bekæmpe ADF.

/ritzau/Reuters