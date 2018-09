Oprørsgruppe afviser fredsforhandlinger i Colombia

Den sidste oprørsgruppe i Colombia afviser regeringens betingelser for at genoptage fredsforhandlinger.

Fremtiden for de kuldsejlede fredsforhandlinger i Colombia ser ikke lovende ud.

Den sidste aktive oprørsgruppe i landet, Den Nationale Befrielseshær (ELN), afviser mandag betingelserne for at genoptage fredsforhandlingerne med den colombianske regeringen.

Oprørsgruppen anklager samtidig landets nye præsident, Ivan Duque, for at bryde den tidligere colombianske præsidents løfter.

ELN vil ikke acceptere Duques "ensidige" betingelser for forhandlingerne, lyder det videre.

Da Duque tiltrådte som præsident i august, besluttede han at afblæse fredsforhandlingerne med oprørsgruppen.

Han vil ikke genoptage forhandlingerne, før ELN sætter en stopper for alle kriminelle aktiviteter, lød det.

Men ELN vil først stoppe sine aktiviteter, når regeringen stopper forfølgelsen af gruppens medlemmer, lyder modsvaret nu.

- Vi er klar til at fortsætte arbejdet frem mod en politisk løsning, siger oprørsleder Israel Ramirez til den colombianske avis El Pais.

- Men begge parter må gøre en indsats for at stoppe krigen, ikke kun den ene part, siger han og kræver en gensidig våbenhvile.

Præsident Duque har gjort sig bemærket som åbenmundet kritiker af den fredsaftale, der i 2016 blev indgået med oprørsgruppen Farc.

I forbindelse med sin indsættelsestale gjorde han klart, at han har tænkt sig at ændre aftalen, der har omdannet Farc til et politisk parti.

Samtidig har han bebudet, at han vil føre en hårdere linje over for ELN.

Ifølge regeringen har ELN kidnappet 16 personer og begået mere end 140 angreb, siden fredsforhandlingerne blev indledt i februar 2017.

Oprørsgruppen har dog tilkendegivet at ville løslade seks af de kidnappede personer.

/ritzau/AP