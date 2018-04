Oprørsleder meldt dræbt i Yemen

Mange mennesker meldes dræbt ved luftangreb, der blandt andet ramte bryllupsfest nord for Yemens hovedstad.

En højtstående leder i den iranskstøttede Houthi-oprørsbevægelse i Yemen er blevet dræbt ved et saudisk ledet angreb, rapporterer en Houthi-kontrolleret tv-station.

Saleh al-Samad, der af nyhedsbureauet AFP bliver betegnet som gruppens politiske leder, blev dræbt torsdag, siger tv-stationen al-Masirah.

Samad, leder af Houthi's øverste politiske råd, "blev martyr" i den vestlige Hodeida-provins, hedder det i oplysningerne.

Houthi-kontrollerede medier rapporterer samtidig, at over en snes mennesker blev dræbt ved en bryllupsfest, da en saudi-ledet koalition ramte et beboelsesområde under et luftbombardement.

Hospitalskilder og lokale embedsmænd siger, at antallet af dræbte er på mellem 22 og 33, og at op mod 50 er såret.

Der er ingen yderligere oplysninger om de nærmere omstændigheder ved angrebet, der skete i det Houthi-kontrollerede Bani Qais område nord for hovedstaden Sanaa.

Læger uden Grænser (MSF) skriver på Twitter, at et hospital, som nødhjælpsorganisationen støtter i området, modtog mindst 45 patienter - deriblandt 13 børn - som blev såret ved angrebet.

Iran, der beskyldes for at forsyne Houthi-oprørerne med våben, siger, at optrappede bombardementer på civile viser tiltagende desperation hos den saudi-ledede koalition som støtter Yemens regering.

Oprørernes medier taler om "saudiarabernes nye folkemord" i Yemen.

Da houthierne tog magten i Yemens hovedstad, Sanaa, i september 2014, søgte præsident Abd Rabbo Mansour Hadi og hans sunnimuslimske regering i første omgang tilflugt i havnebyen Aden. Siden flygtede de i eksil i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen 26. marts 2015 med det mål at få genindsat præsident Hadi.

Siden er op mod 10.000 blevet dræbt i Yemen, og 54.000 andre er blevet såret. Tre millioner er sendt på flugt fra deres hjem, og 22 millioner mennesker er afhængige af nødhjælp fra internationale organisationer.

/ritzau/AFP