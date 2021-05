Oprørere indtager politistation og dræber militær i Myanmar

En gruppe oprørere hævder at have dræbt 13 personer fra Myanmars militær, der 1. februar tog magten i landet.

En gruppe modstandere af Myanmars militær har søndag indtaget en politistation i Mobye i den østlige del af landet.

Det fremgår af historier fra lokale medier og billeder på sociale medier.

Det sker i protest mod militæret, der overtog magten i landet 1. februar.

Gruppen hævder desuden at have dræbt 13 medlemmer af militæret og at have taget yderligere fire til fange. Videoer på sociale medier viser, hvad der angiveligt er militærfolk, der er blevet dræbt.

Der har været store sammenstød mellem demonstranter og militæret siden militærkuppet for knap fire måneder siden. Her blev landets de facto-leder, den 75-årige Aung San Suu Kyi, væltet og anholdt.

Mindst 815 personer er siden da blevet dræbt af militæret, viser tal fra en aktivistgruppe. Militæret selv afviser, at tallet skulle være så højt.

Militærchef Min Aung Hlaing sagde lørdag i et sjældent interview, at Aung San Suu Kyi har det godt og snart vil blive fremstillet i retten.

Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga, vandt i november sidste år en stor sejr ved valget i Myanmar.

Militæret hævder, at der var svindel involveret. Det afvises dog både af internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Suu Kyi er i henhold til forfatningen udelukket fra at blive præsident i landet, fordi hun har børn, der er udenlandske statsborgere.

Hun har dog haft en indflydelsesrig rolle som regeringsrådgiver, hvor hun har regeret indirekte gennem en form for "marionet" på præsidentposten.

Myanmar hed tidligere Burma, men har haft sit nuværende navn siden 1989. Der bor omkring 55 millioner mennesker i landet.

/ritzau/Reuters