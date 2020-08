Oprørsleder i Mali: Præsident og premierminister er taget til fange

Oprørske soldater har angiveligt "anholdt" Malis præsident og premierminister, som er på vej til garnisonsby.

Malis præsident, Ibrahim Boubacar Keita, er anholdt af soldater, der gør oprør. Det meddeler to sikkerhedskilder til nyhedsbureauet Reuters.

Lederen af de oprørske soldater siger, at også premierminister Boubou Cisse er anholdt. Det skriver AFP.

- Vi kan oplyse, at præsidenten og premierministeren er under vores kontrol, siger oprørslederen, der ikke vil have sit navn frem, til nyhedsbureauet.

Han tilføjer, at de to regeringsledere blev "anholdt" i præsidentpaladset i Malis hovedstad, Bamako.

Tidligere på dagen forlød det, at soldater havde indledt et oprør fra en kaserne i garnisonsbyen Kati, der ligger tæt på Bamako.

En anden kilde i militæret siger til AFP, at Keita og Cisse befinder sig i et pansret militærkøretøj med kurs mod Kati.

Modstandere af præsident Keita har siden juni holdt store demonstrationer, hvor de kræver, at han går af.

Kritikerne mener, at han ikke har formået at genskabe sikkerhed i landet, ligesom han heller ikke har gjort noget ved korruption i landet.

Ifølge FN er mindst 14 personer blevet dræbt under de seneste ugers protester.

