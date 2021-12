Oprustning skaber frygt for krig i Europa

Anatoliy Hrebeniuk fra Ukraine voksede op i en tid efter Anden Verdenskrig, hvor russere og ukrainere var forenet som naboer inden for den kommunistiske blok. I dag spørger den 78-årige pensionist, ”hvordan broderfolk lige pludselig kunne blive fjender”. Hrebeniuk bor i den ukrainske by Kramatorsk, cirka 50 kilometer fra frontlinjen mellem de ukrainske regeringsstyrker og prorussiske separatister i en konflikt, der har ulmet siden 2014. Hvis den ukrainske regerings værste frygt bliver til virkelighed, kan regionen blive kastet ud i en større krig mellem de to tidligere sovjetstater.