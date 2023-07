Oprydning efter klyngevåben kan ifølge dansk ngo tage årtier

Brugen af klyngebomber i krigen i Ukraine vil forlænge oprydningen for blandt andre danske mineryddere, der arbejder i landet.

Det siger Richard MacCormac, leder af minerydningsindsatsen hos Dansk Flygtningehjælp.

- Det er en opgave, der kommer til at tage mange år, måske årtier. Problemet er, at klyngebomber dækker et ret stort område med mange små ueksploderede bomber, som kan ligge i mange år.

Meldingen kommer, efter at USA har besluttet at sende klyngebomber til Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Russiske styrker i Ukraine gør ifølge Human Rights Watch allerede brug af klyngebomber.

Men USA's beslutning om at imødekomme Ukraines ønske om klyngevåben er dårligt nyt, mener man hos den danske ngo.

- Opgaven i Ukraine er allerede stor. Vi frygter, den bliver endnu større efter det her.

- Allerede nu overstiger opgavens omfang langt den kapacitet, der er til rådighed. Brugen af klyngevåben vil kun forøge og forlænge oprydningsindsatsen, siger Richard MacCormac.

Ud over egne medarbejdere træner Dansk Flygtningehjælp lokale ukrainere til indsatsen med at kortlægge og rydde miner i de krigshærgede områder.

Cirka 200 lokale arbejder med minerydningsopgaven for den danske ngo.

Det særlige ved klyngebomber er ifølge Richard MacCormac, at bomberne kan ligge i jorden i mange år, før de eksploderer.

- De udgør en stor fare for civilbefolkningen. Det kan være børn, der kradser i jordoverfladen, men også når jorden skal dyrkes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Klyngebomber er ikke noget nyt fænomen og har været brugt på slagmarken i blandt andet Vietnam, Afghanistan og Irak.

- For at give et eksempel: I Libanon blev der i 2006 i løbet af nogle få dage kastet klyngebomber. I dag - 17 år senere - er man stadig i gang med oprydningen, siger Richard MacCormac.

Flere end 120 lande har underskrevet en konvention imod brugen af klyngebomber.

USA, Ukraine og Rusland har ikke underskrevet konventionen.

Udenrigsministeriet oplyser i en skriftlig kommentar, at Danmark har tiltrådt klyngevåbenkonventionen og forpligtet sig til ikke at producere eller anvende klyngevåben.

Udenrigsministeriet forholder sig ikke direkte til beslutningen om, at USA vil sende klyngebomber til Ukraine.

/ritzau/