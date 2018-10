Astronauter overlever raketfejl ved opsendelse

To astronauter er tilbage på Jorden i godt behold efter en fejlslået raketopsendelse fra Kasakhstan.

Noget nær et mareridtsscenarie udspillede sig torsdag for to astronauter under en opsending mod Den Internationale Rumstation (ISS).

En raketfejl betød, at opsendingen kort efter affyring blev droppet og i stedet blev til en kamp for at få astronauterne sikkert ned til Jorden igen.

De to astronauter er landet sikkert på jorden, oplyser det russiske nyhedsbureau Tass. De er ifølge Tass' unavngivne kilde i god behold og har ikke behov lægehjælp.

Ifølge USA's rumagentur, Nasa, var der tale om en fejl i en booster-raket.

- Der er sket noget med booster-raketten ved dagen opsending. Vores hold har været i kontakt med besætningen, skriver Nasa på Twitter.

- Vores hold arbejder med vores russiske partnere for at indhente mere information om problemet med booster-raketten fra dagens opsendelse.

Det var det russiske rumagentur, der stod for dagens opsending, der foregik fra Kasakhstan.

Om bord var to astronauter - russeren Aleksej Ovtjinin og amerikaneren Nick Hague. De to astronauter havde kurs mod ISS for at hjælpe med reparationer på stationen.

Fejlen opstod omkring kvart i 11 torsdag dansk tid. Ifølge nyhedsbureauet AFP kunne man på Nasas udsendelse af opsendelsen høre en kommentator beskrive:

- Opsendelsen fik et problem med en booster-raket få sekunder efter det første trin af separation (af booster-raketter, red.).

Kort herefter kom beskeden, at de to astronauter ville forsøge at komme tilbage til jorden.

I en sikkerhedskapsel skød astronauterne sig ud af deres fartøj og satte mod jorden.

Lidt efter klokken 11 skrev det russiske nyhedsbureau Interfax, at faldskærme fra kapselen kunne ses fra jorden.

Astronauterne landede ifølge Nasa 20 kilometer øst fra, hvor de blev sendt op.

Det russiske nyhedsbureau RIA skriver ifølge Reuters, at alle bemandede russiske rumopsendelser er suspenderet efter ulykken.

RIA får sine oplysninger fra en unavngiven kilde. Kilden siger videre, at de to astronauter har det så godt, som det er muligt, efter at være udsat for de g-kræfter, som de har været udsat for.

