Opsigtsvækkende varmerekord på Sicilien undersøges nøje

Snegle døde i deres huse, citroner rådnede i træerne, og strømnettet blev sat ud af funktion, da temperaturen steg til 48,8 grader i den lille by Floridia på Sicilien den 11. august.

Den ekstremt varme dag på den italienske ø vakte opsigt langt ud over landets grænser, da den tidligere europæiske varmerekord ligger på 48 grader og blev registreret i Athen i 1977.

Men før Floridia kan blive skrevet ind i historiebøgerne for den uudholdelige varme, skal alle oplysninger om den påståede rekord undersøges og bekræftes af Verdens Meteorologiske Organisation, WMO. Det kan tage måneder, før den endelige afgørelse er klar.

– Det er vigtigt, at der ligger objektive rutiner og metoder bag disse målinger, som ikke må styres af forskellige interesser, siger Sverker Hellström, som er klimatolog ved det svenske meteorologiske institut SMHI.

Han tilføjer, at en kommission foretager en første vurdering, hvorefter et internationalt ekspertpanel samen med WMO skal afgøre, om rekorden kan godkendes eller ej.

Den angivelige rekord på Sicilien blev sat under et ekstremt højtryk, der har fået navnet Lucifer. Det skabte så varme temperaturer, at det kun var få mennesker, som overhovedet vovede sig ud i heden.

I juli bekræftet FN-organisationen at 18,3 grader er ny varmerekord for Antarktis. Bekræftelsen kom først, halvandet år efter at målingen blev foretaget.

WMO oprettede først i 2007 en global database for blandt andet rekordmålinger af temperatur, nedbør, hagl, vind, lyn og dødsfald knyttet til vejr.

FNs klimapanel, IPCC, siger i sin seneste rapport, at klimaet ændrer sig hurtigere end frygtet på grund af menneskelige påvirkninger.

Den 13. september i 1922 blev der målt 58 grader i El Azizia i Libyen, og temperaturen stod længe som verdensrekord. Men WMO underkendte 90 år senere rekorden.

Det skete, efter at eksperter havde foretaget en række undersøgelser, som skabte tvivl om målingerne og de metoder, som var anvendt.

følge WMO er det Death Valley i Californien i USA, som har den globale varmerekord med 56,7 grader målt 10. juni 1913.

Men selv her er der blevet rejst tvivl, da denne temperatur ligger langt højere end alle senere målinger.

/ritzau/TT