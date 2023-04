Optøjer koster 12 indsatte livet i sydamerikansk fængsel

Mindst 12 indsatte har mistet livet i voldelige sammenstød i et fængsel i havnebyen Guayaquil i Ecuador.

Det oplyser anklagemyndigheden i Ecuador lørdag.

Sammenstødene fandt sted fredag.

I samme fængsel blev seks arrestanter fundet hængt onsdag. Dagen efter - altså torsdag - blev tre fængselsbetjente dræbt, mens de opholdt sig uden for fængselskomplekset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og fredag blev mindst tre indsatte såret af skud i fængslet.

Guayaquil er en havneby i den sydvestlige del af Ecuador. Det er landets andenstørste by.

Byen er plaget af omfattende narkokriminalitet.

- Der er blevet iværksat en efterforskning, som skal klarlægge, hvem der er skyld i de 12 indsattes død i Litoral-fængslet i Guayaquil, skriver anklagemyndigheden på Twitter.

Der er gennem tiden set adskillige eksempler på voldelige sammenstød og drab begået mod indsatte i fængslerne i Ecuador.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nogle gange har hændelserne haft karakter af egentlige massakrer.

Årsagen til den udbredte vold menes at være forskellige kriminelle grupperingers rivalisering og deres indbyrdes kamp for at få kontrol med forskellige dele af narkomarkedet i Ecuador.

Guayaquil er gennem de seneste år blevet et epicentrum for narkohandel i det sydamerikanske land.

Ecuador ligger mellem Colombia og Peru, som er blandt verdens største producenter af kokain.

/ritzau/AFP