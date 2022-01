Orbán dyster mod slagkraftig opposition ved valg i april

I begyndelsen af april skal den ungarske premierminister, Viktor Orbán, stå over for en af sine hidtil største udfordringer i sin tid på posten.

Det står klart, efter at Ungarns præsident, Janos Ader, tirsdag har udskrevet parlamentsvalg til afholdelse den 3. april.

Ved valget kommer den mangeårige premierminister til at stå over for en relativt stærk opposition. Oppositionen er samlet i en alliance ved navn "Forenet for Ungarn". Den består af en stribe forskellige partier.

Fælles for partierne er, at de ønsker at fravriste den konservative Orbán magten. Premierministeren har siddet på posten siden 2010.

Alliancen ledes af 49-årige Peter Marki-Zay, der ikke er tilknyttet noget parti.

Peter Marki-Zay lykkedes i 2018 med at vinde borgmesterposten i byen Hodmezovasarhely. Byen havde indtil da været en højborg for det ungarske parti Fidesz, som premierminister Orbán står i spidsen for.

Oppositionslederen hævder selv, at han har evnerne til at samle en bred vifte af vælgere, der har det til fælles, at de ønsker ændringer i ungarsk politik.

Hans store udfordring vurderes dog også at blive at holde samling på de i alt seks partier, der udgør "Forenet for Ungarn".

På valgdagen 3. april skal de ungarske vælgere desuden tage stilling til spørgsmål om rettigheder for LGBTQ-personer.

Viktor Orbán har i over et årti som premierminister særligt stået for at prioritere ungarsk suverænitet og traditionelle kristne værdier.

Han har også indtaget hårde standpunkter imod immigration og LGBTQ-personers rettigheder. Det har været med til at få ham på kant med EU.

/ritzau/Reuters