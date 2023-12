Orbán fastholder som den eneste nej til ukrainsk EU-medlemskab

Ungarn fastholder trusler om at stikke en kæp i hjulet på EU-landenes planer om at begynde optagelsesforhandlinger med Ukraine.

Til det lokale medie Mandiner siger den ungarske premierminister, Viktor Orbán, i et interview offentliggjort onsdag, at Ungarn står fast på sit synspunkt.

Det er, at Ungarn støtter et strategisk partnerskab med Ukraine i stedet for optagelsesforhandlinger.

- EU er ved at gøre en forfærdelig fejltagelse, og vi må forhindre det, selv hvis 26 medlemmer ønsker at lave en fejl, siger han.

- Hvis vi ønsker at støtte Ukraine - et geostrategisk signal - så skal vi gøre det. Men ikke et medlemskab.

Orbáns trussel er ikke ny.

Men den kommer, på et tidspunkt hvor det for alvor begynder at spidse til, inden EU's 27 medlemslande torsdag og fredag ventes at skulle beslutte, om Ukraine skal have lov til at begynde formelle forhandlinger om optagelse.

Det vil kræve enstemmig opbakning fra EU-landene.

Orbán har også varslet, at han vil blokere EU-Kommissionens ønske om at give 50 milliarder euro over fire år til Ukraine.

Derfor er der et stort diplomatisk arbejde i gang for at finde en løsning.

Det er langtfra første gang, at EU og Ungarn er på kollisionskurs.

Også tidligere har Ungarn stillet sig på bagbenene i forbindelse med Ukraine-støtte.

Sidste år nedlagde Ungarn veto mod 18 milliarder euro i støtte til Ukraine. Til sidst lod Ungarn dog hjælpepakken blive vedtaget efter dage med forhandlinger om tilbageholdte EU-midler.

/ritzau/Reuters