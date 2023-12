Orbán holder fast: Ukraine er ikke klar til optagelsesforhandlinger

Ungarn ændrer ikke holdning i forhold til at starte de indledende optagelsesforhandlinger med Ukraine.

Det siger Ungarns premierminister Viktor Orbán forud for EU-topmøde i Bruxelles torsdag.

- Hvis man ikke lever op til kravene, så kan det ikke komme på tale at påbegynde snakke om medlemskab, siger Viktor Orbán.

Han mener, at Ukraine ikke lever op til de krav EU-Kommissionen har opstillet.

- Tre ud af de syv forudsætninger, som kommissionen har opstillet, er ikke opfyldt, siger han og tilføjer, at man må evaluere igen på et senere tidspunkt og så forholde sig til optagelsesforhandlinger.

Estlands premierminister, Kaja Kallas, er ikke optimistisk i forhold til Ukraines indlemmelse i unionen på baggrund af Orbáns udtalelser, men hun håber på, at man finder en løsning i løbet af topmødet.

Hun påpeger, at man skal forholde sig til kommissionens landerapport, der siger, at Ukraine er klar.

- Ukraine har opfyldt kriterierne for at begynde optagelsesforhandlingerne, siger Kallas.

I forhold til længerevarende økonomisk støtte til Ukraine, lyder det fra Orbán, at pengene skal findes uden for EU's budget.

- Den kortsigtede støtte er allerede i budgettet, siger Orbán.

Ungarn har i længere tid truet med at blokere for kommissionens ønske om fireårig støtte til Ukraine med 50 milliarder euro.

Onsdag besluttede EU at give Ungarn adgang til ti milliarder euro i indefrosne midler. Det skete efter en undersøgelse af Ungarns retsreform.

EU-Kommissionen har tidligere fastslået, at timingen er tilfældig. Men det har vakt opsigt, at det langvarige opgør mellem Bruxelles og Ungarn finder en delvis løsning, samtidig med at EU-landene har brug for Ungarns stemme i flere spørgsmål.

Forud for mødet bliver den ungarske premierminister også spurgt, om de ti milliarder ikke er nok til, at han giver sig på optagelsesforhandlingspunktet.

- Vi er her ikke for at lave forretning. Vi repræsenterer principper, slår han fast.

/ritzau/