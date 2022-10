Orban: Kun Trump kan stoppe krigen i Ukraine

EU's sanktioner over for Rusland skader europæiske interesser, mener kontroversiel ungarsk premierminister.

Kun USA's tidligere præsident Donald Trump kan stoppe krigen i Ukraine.

Det citerer avisen Financial Times Ungarns premierminister, Viktor Orban, for at sige under en paneldebat i Berlin.

Han mener, at USA's nuværende præsident, Joe Biden, er gået "for langt" ved at kalde Ruslands leder, Vladimir Putin, for en krigsforbryder.

Det sagde han under paneldebatten, der fandt sted tirsdag i den tyske hovedstad.

Biden har også tilbage i marts sagt, at Putin "ikke kan forblive ved magten", fremhævede han.

- Det vil gøre det meget svært for Biden at skabe fred, mente Orban under debatten.

- Dette vil lyde brutalt, men håbet om fred har navnet Donald Trump, sagde han.

Orban kaldte også i Berlin EU's sanktionspolitik over for Rusland for "katastrofal".

- De skader europæiske interesser", mente han.

Orban har skilt sig ud fra de øvrige europæiske lande i EU og Nato ved at gå egne veje i forhold til krigen i Ukraine.

Han har nægtet at lade vestligt militært udstyr blive fragtet gennem Ungarn til Ukraine.

Han dyrker en tæt forbindelse til Putin og har indgået separate aftaler med Rusland om levering af olie og gas på et tidspunkt, hvor man i EU arbejder på at styrke sanktionerne.

Orban, der har fire valgsejre bag sig i Ungarn, har omtalt sit eget styre som "ikke-liberalt". Han anklages af oppositionen og EU-lande for at være i gang med at undergrave demokratiet i sit land.

I Berlin blev han spurgt, om han mere var på Ruslands side end Ukraines. Det benægtede han og kaldte Rusland invasion for en "aggressionshandling".

Han blev også spurgt, om den tidligere tyske forbundskansler Angela Merkel kunne havde forhindret krigen.

- Helt sikkert, svarede han.

Han mente, at USA har gjort sig til en del af krigen ved at støtter Ukraine med penge og våben. Og han vil have direkte forhandlinger mellem USA og Rusland.

- Kun amerikanerne kan bringe denne krig til afslutning.

/ritzau/