Orbán: Ruslands angreb på Ukraine er en operation - ikke en krig

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt det russiske angreb på Ukraine er en krig.

Det gør han ved sit årlige pressemøde, som fandt sted torsdag.

Dermed stiller Orbán sig i sit ordvalg bag Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Det er en militæroperation, siger Orbán ifølge nyhedsbureauet Bloomberg.

- Der har ikke været en krigserklæring mellem de to lande. Når Rusland erklærer krig, så er der krig.

Svaret var en reaktion på et spørgsmål om, hvorfor han i samtaler med Putin undgik ordet krig.

De to mødtes i Kinas hovedstad, Beijing, i oktober.

- Strengt taget - lad os være glade for, at der ikke er en krig, fortsætter Orbán ifølge nyhedsbureauet AP.

- For når der er krig, vil der være en generel mobilisering, og det ønsker jeg ikke for nogen.

Den ungarske premierministers udtalelser var dog ikke helt utvetydige. Således sagde han ifølge nyhedsbureauet dpa, at Ukraine er i krig.

Orbán regnes for at være Putins nærmeste allierede i EU.

Imens har han hyppigt være på kant med de øvrige lande 26 lande i Den Europæiske Union.

Senest fik han ved det nylige EU-topmøde i Bruxelles sat en stopper for yderligere økonomisk støtte til Ukraine.

Derudover blev han bedt om at gå uden for døren, så de øvrige 26 EU-lande kunne give grønt lys til optagelsesforhandlinger med Ukraine, uden at Orbán nedlagde veto.

Ved pressemødet torsdag kom Orbán også med en kritik af vestlige lande - dog uden at nævne specifikke lande.

- En sygdom fortærer langsomt vestlige demokratier, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Herefter kom han tilsyneladende med en henvisning til USA.

- Vi må være opmærksomme, for der er et stort vestligt demokrati, hvor - hvis jeg forstår det korrekt - så forsøger de at stoppe en af de mest populære præsidentkandidater i at stille op med juridiske forhindringer, sagde Orbán.

Torsdag besluttede højesteretten i den amerikanske delstat Colorado, at præsident Donald Trump skal udelukkes fra at deltage i delstatens primærvalg i 2024.

Det skyldes den tidligere præsidents involvering i stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

/ritzau/