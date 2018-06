Orbán-støttede højrenationalister står til sejr i Slovenien

Alt peger på, at det højreorienterede parti SDS vil få knap hver fjerde stemme ved søndagens valg.

Når befolkningen i Slovenien søndag går til stemmeurnerne, forventes et flertal at sætte kryds ved det højreorienterede parti SDS.

Ifølge de nyeste meningsmålinger står partiet til at få op mod 24,5 procent af stemmerne.

Skulle det lykkes SDS at hente næsten hver fjerde stemme hjem, vil partiet dog stadig være nødt til at danne en regering med mindst to andre partier for at have flertal i parlamentet.

Og det ser ikke ud til at blive nogen nem opgave.

Indtil videre har de øvrige partier i parlamentet sagt nej til at indgå i en regering med SDS, der blandt andet støttes af Ungarns højrenationalistiske premierminister, Viktor Orbán.

- Det er næsten sikkert, at SDS vil vinde, men alt andet ved valget er uklart. Spørgsmålet er, om SDS vil være i stand til at danne en koalitionsregering, siger Meta Roglic, der er politisk analytiker ved den slovenske avis Dnevnik.

Flere politiske analytikere forventer, at det vil tage mindst to måneder at danne en ny regering.

Valget er blevet skubbet frem med en uge fra den oprindelige valgdato.

Det skete, efter at premierminister Miro Cerar i marts gik af, efter at højesteret havde annulleret resultatet af en afstemning om et stort togprojekt.

Centrum-venstre politikeren havde siddet på premierministerposten siden 2014. Dengang vandt hans parti, Miro Cerar-Partiet, parlamentsvalget, selv om det kun havde seks uger på bagen.

Der er 1,7 millioner stemmeberettigede vælgere i Slovenien. De har mulighed for at stemme på kandidater fra mere end 25 politiske partier.

Førende i meningsmålingerne er skuespilleruddannede Marjan Sarec, der er tidligere komiker, og som stiller op for første gang.

/ritzau/Reuters