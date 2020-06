Orbán taber: EU-domstol underkender lov i Ungarn

Lov, som ifølge kritikere var rettet mod filantropen George Soros, er i strid med EU's love, siger domstol.

En lov i Ungarn, der forbyder udenlandske bidrag til uafhængige organisationer (ngo'er), er et brud på fundamentale rettigheder i EU, hedder det i en afgørelse fra Den Europæiske Domstol torsdag.

Kritikere siger, at loven var rettet mod den ungarskfødte forretningsmand George Soros, som har bidraget med store beløb til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

- Ungarns restriktioner på finansiering af civile organisationer fra personer, der har etableret sig uden for denne medlemsstat, er ikke i overensstemmelse med unionens love, hedder det i dommen.

Det er et af en række stridspunkter, der er mellem EU-Kommissionen og Ungarn. Dagens afgørelse er et nederlag for Ungarns premierminister, Viktor Orbán.

Ungarns regering har hævdet, at loven skulle sikre større gennemsigtighed.

Men kritikere siger, at den var skræddersyet til at spænde ben for Soros og et uafhængigt universitet, han støttede i Budapest.

Soros er af Orbáns parti, Fidesz, blevet brugt som skræmmebillede. Under den seneste valgkamp blev der trykt valgplakater, som kritikere betegnede som antisemitiske.

Soros er jøde og født i Budapest. Han undgik som stor dreng Under Anden Verdenskrig at blive sendt til de nazistiske udryddelseslejre.

/ritzau/dpa