Orbán varsler afslutning på omstridt coronalov

Ungarns regering forventer at give beføjelser i særlov tilbage til parlamentet i denne måned, siger Orbán.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, antyder, at der inden for få uger vil komme en ende på den meget omstridte særlov, Ungarn indførte i coronakrisens første tid.

- Vi forventer, at regeringen vil være i stand til at give de særbeføjelser, den fik under pandemien, tilbage til parlamentet ved udgangen af maj, siger han.

Ungarns parlamentet gav 30. marts Orbán mulighed for at regere per dekret under coronakrisen.

Der blev ikke sat en udløbsdato på loven, der betyder, at Orbán kan regere uden om parlamentet. Her sidder hans parti, Fidesz, på et stort flertal af pladserne.

Men det har mødt stor kritik fra flere sider, at der ikke er en slutdato på den ungarske regerings udvidede beføjelser, og at det har givet Orban uhørt magt.

Amnesty International har kritiseret den ungarske lov for, at den ville skabe en ubegrænset og ukontrolleret nødretstilstand.

I EU-Parlamentet vedtog man i midten af april en udtalelse om, at Ungarns tiltag var "uforenelig med europæiske værdier".

Det er ikke kun under coronakrisen, at Ungarn er blevet beskyldt for ikke at leve op til EU's grundlæggende regler om demokrati.

Den ungarske opposition har beskyldt Orbán for at misbruge sin magt til at udstede dekreter, der mere har til formål at centrere hans magt end at bekæmpe coronaudbruddet.

Orbán har gentagne gange affejet kritikken som "fake news".

- Den særlov, der blev lavet i Ungarn, gjorde det muligt for regeringen og dens leder hurtigt at tage alvorlige og vanskelige beslutninger vedrørende epidemien, siger han.

- Alle vil få en chance for at undskylde over for Ungarn for ubegrundede anklager om loven, tilføjer Orbán på et pressemøde i Serbien, hvor han fredag var på besøg.

Ungarn, der har knap 10 millioner indbyggere, har bekræftet over 3400 tilfælde af coronasmitte. 442 af de smittede er døde.

/ritzau/AFP