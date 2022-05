Ungarns Viktor Orbán frabeder sig, at forhandlinger om endnu en sanktionspakke bliver del af EU-topmøde. Opgøret skygger for signal om enighed i EU.

EU-landenes stats- og regeringschefer vil gerne signalere enighed over for Rusland. Men de fastkørte forhandlinger om EU's sjette sanktionspakke truer med at skygge for enigheden.

Tre emner ventes at dominere på topmødet i Bruxelles mandag og tirsdag: