Orbáns illiberale stat er i modvind

Rapporter fra FN, Europarådet og OSCE har advaret mod korruption og en systematisk undergravelse af den ungarske retsstat. Målet er at bevare regeringsmagten i Viktor Orbáns hænder, mener forsker

Den ungarske regering har reageret skarpt på onsdagens afstemning i Europa-Parlamentet, der anbefaler at rejse en sag mod Ungarn for at overtræde EU’s grundlæggende regler om demokrati og retsstat.

Regeringstalsmand Zoltan Kovacs har kaldt afstemningsresultatet for ”svindel” og lovet, at Ungarn vil anfægte afstemningsreglerne, om nødvendigt helt til EU-Domstolen. Og udenrigsminister Peter Szijjarto betegner afstemningen som en ”hævn fra pro-migrations-politikere”.

Flere europæiske medier peger omvendt på, at det er den ungarske regeringleder Viktor Orbáns egne konservative partifæller i partigruppen Det Europæiske Folkeparti (EPP), som har sat ham stolen for døren. For den kritiske rapport stemte eksempelvis medlemmer af den østrigske kansler Sebastian Kurz’ konservative ÖVP, der fører en stram indvandrerpolitik i Wien i regeringskoalitionen med det højrenationale Frihedsparti. Det samme gjorde EPP’s gruppeformand, Manfred Weber fra det bayerske kristeligt-demokratiske parti CSU, der går efter at blive de europæiske konservatives spidskandidat ved næste års EU-parlamentsvalg.

”De konservative har sat et hegn op for Orbán,” konstaterer det sydtyske dagblad Süddeutsche Zeitungs udlandsredaktør, Stefan Kornelius, i en kommentar.

Hegnet skal forhindre andre lande i at kopiere det, som Viktor Orbán selv har defineret som ”en illiberal stat” med indgreb i retsstaten, som siden Fidesz-partiets første valgsejr i 2010 har udløst den ene kritiske rapport efter den anden.

Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa, OSCE, rettede således en barsk kritik mod regeringen i Budapest efter parlamentsvalget i april, der gav Orbán en ny og markant valgsejr. Formelt forløb valget efter demokratiske regler, og de fundamentale frihedsrettigheder blev respekteret.