Orbáns parti taber terræn i Ungarn

Den ungarske premierminister Viktor Orbáns regeringsparti, Fidesz, står i foreløbige resultater til 43,8 procent af stemmerne ved EU-parlamentsvalget i Ungarn.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters søndag aften.

Imens har oppositionspartiet Tisza opnået 31 procent af stemmerne.

Omkring 40 procent af stemmerne er optalt.

Selv om Fidesz bliver størst, er der tale om en tilbagegang for Orbán, som ofte har været på kant med de øvrige regeringsledere i EU.

Søndagens resultater kan ifølge nyhedsbureauet AFP blive de værste for Fidesz i de 14 år, partiet har siddet på magten i Ungarn.

De ligger også under, hvad der blev spået på forhånd.

En meningsmåling gav før valget Fidesz omkring 50 procent af stemmerne, skriver The Guardian.

Orbán regnes for at være Ruslands præsident Vladimir Putins nærmeste allierede i EU og har blandt andet været på kant med de øvrige lande i spørgsmålet om Ukraine.

Blandt andet blev han i december ved et topmøde bedt om at gå uden for døren, så de øvrige 26 EU-lande kunne give grønt lys til optagelsesforhandlinger med Ukraine, uden at Orbán nedlagde veto.

