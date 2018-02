Oregon strammer våbenlov som første stat efter skoleskyderi

Senatet i delstaten Oregon har vedtaget et lovforslag, der forbyder en række personer at købe skydevåben.

Som den første amerikanske delstat reagerer Oregon nu på de protester, der er opstået i kølvandet på et skoleskyderi i Florida i sidste uge.

Senatet i Oregon har torsdag således vedtaget et lovforslag, der betyder, at folk, der er dømt for stalking, vold i hjemmet eller idømt polititilhold, ikke længere må købe eller eje skydevåben og ammunition.

Dermed er Oregon den første delstat, der strammer sin våbenlov efter skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida onsdag i sidste uge.

Skyderiet kostede 17 personer livet. Blandt andre ofrenes pårørende har efterfølgende opfordret til en stramning af USA's liberale våbenlov.

/ritzau/AP