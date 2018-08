Organisation: Børn forsøger at begå selvmord i flygtningelejr

Vold og seksuelle overgreb er eskaleret i flygtningelejren Moria på øen Lesbos, oplyser Læger uden Grænser.

Børn ned til tiårsalderen forsøger jævnligt at begå selvmord i flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos.

Det fortæller Luca Fontana, der er koordinator i den humanitære nødhjælpsorganisation Læger uden Grænser, til BBC.

- Det er noget, vi ser konstant, siger han.

Lejren er bygget til at huse 2000-3000 mennesker, men flere end 8000 mennesker befinder sig i øjeblikket i lejren.

72 mennesker skal deles om et toilet og 84 mennesker om et bad.

Ifølge Læger uden Grænser er volden i lejren og seksuelle overgreb eskaleret som følge af den tilspidsede situation.

Sara Khan, der er flygtet fra Afghanistan, fortæller til BBC, at hun frygter for sin families sikkerhed.

- Vi er altid klar til at flygte. 24 timer om dagen har vi vores børn klar. Volden gør, at vores små børn ikke får noget søvn, siger Sara Khan.

Læger uden Grænser forlod oprindeligt lejren i protest over forholdene, men har nu åbnet en klinik uden for lejren, fordi behovet for lægehjælp var så stort.

Nu forsøger organisationen at råbe FN's flygtningehøjkommissariat, UNCHR, og Grækenlands sundhedsministerium op.

