Organisation: Shells nederlag i klimaretssag er banebrydende

Oliegiganten Shell er blevet beordret til at sænke sin udledning af drivhusgasser med 45 procent inden 2030.

Oliegiganten Shell har onsdag tabt en stor klimaretssag i Holland, hvor selskabet er blevet beordret til at sænke dets udledning af drivhusgasser markant.

Det håber Oliver de Mylius, der er klimakoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke, kan komme til at skabe ringe i vandet.

- Jeg håber, at retssagen kan få andre store energiselskaber til at rette ind af sig selv, siger han og kalder afgørelse i sagen for banebrydende.

- Retssagen kommer til at skabe præcedens for, at andre energiselskaber i fremtiden kan blive retsforfulgt, hvis deres klimamål ikke er gode nok.

Shell skal sænke sin udledning af drivhusgasser med 45 procent i forhold til niveauet sidste år.

Det nye krav skal indfris på globalt plan.

Kravet om 45 procents reduktion i udledningerne er markant højere end de 20 procent, Shell selv har sat sig som mål for 2030 sammenlignet med udledningerne i 2016.

Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale føderation ActionAid, der var en af de syv organisationer, som førte sagen.

