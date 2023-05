Organisationer slår alarm efter elefantdød i pakistansk zoologisk have

Endnu et dyr har mistet livet i en zoologisk have i Pakistan.

Det får nu en række dyreorganisationer til at slå alarm over forholdene i landets zoologiske haver.

Det skriver The Guardian.

Det omkomne dyr er den afrikanske elefant Noor Jehan, som holdt til i en zoologisk have i Pakistans største by, Karachi.

Elefanten var i forvejen syg, da hun i sidste måned faldt ned i et vandhul og ikke kunne rejse sig.

Hun omkom kort tid efter hændelsen.

Ifølge The Guardian er den forventede levealder for afrikanske elefanter 60 til 70 år. Noor Jehan nåede at blive 17 år gammel.

Den internationale dyrevelfærdsorganisation Four Paws besøgte sidste år den zoologiske have.

Til The Guardian udtaler organisationen, at den zoologiske have ikke var udstyret til at tage sig af elefanterne.

Derfor opfordrede Four Paws den zoologiske have til at flytte Noor Jehan og en anden elefant til et sted, som er bedre egnet til afrikanske elefanter.

- Desværre blev denne opfordring ikke fulgt i tide for at redde Noor Jehan, og nu er de blevet enige om at flytte Madhubala (den anden elefant, red.).

- Noor Jehans tragiske historie er en påmindelse om den lidelse, som vilde dyr i fangenskab udstår i Pakistan og rundt om i verden, lyder det fra organisationen til The Guardian.

De seneste år har der i Pakistans zoologiske haver været flere dødsfald, som har vakt opsigt.

I 2020 mistede to løver livet i Islamabads nu lukkede zoologiske have.

Et år efter døde en hvid løve, som var af en sjælden art, i Karachi.

Ligesom Four Paws er Ayesha Chundrigar forarget over elefantens død. Hun er stifter af dyrevelfærdsorganisationen Ayesha Chundrigar Foundation.

- Vilde dyr hører til i naturen. Vilde dyr i fangenskab skal være i dyrereservater, ikke i fængsler, siger Ayesha Chundrigar ifølge The Guardian.

Dyrerettighedsaktivisten Quatrina Hosain har fulgt sagen om Noor Jehan tæt, skriver mediet.

Hun fortæller, at der er hyppige tilfælde af omsorgssvigt i de zoologiske haver i Pakistan.

Samtidig siger hun, at det ikke er realistisk at lukke de zoologiske haver. Det vil blive mødt med massiv modstand, fordi de zoologiske haver er en stor indtægtskilde i landet.

Ifølge The Guardian blev direktøren i den zoologiske have i Karachi fjernet fra sin stilling i maj på grund af klager om uagtsomhed.

