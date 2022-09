Orkan hærger i Florida og aflyser 5000 flyafgange

Flyselskaber har aflyst næsten 2000 afgange torsdag, efter orkanen Ian har ramt kysten i den amerikanske delstat Florida.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Orkanen påvirker i særdeleshed den amerikanske flytrafik. Siden tirsdag er mere end 5000 afgange frem til fredag blevet aflyst.

Da Ian var på sit kraftigste, ramte orkanen med en fart på mere end 240 kilometer i timen, skriver nyhedsbureauet AFP. Senere er den blevet registreret til at være kategori-1-orkan i stedet for en kategori-4.

Kategori-4 er det næsthøjeste niveau på den såkaldte Saffir-Simpson-skala.

Onsdag mørklagde orkanen store dele af den sydvestlige kyst i Florida. Senest har den amerikanske avis The New York Times skrevet, at oversvømmelser og strømsvigt spreder sig, mens Ian bevæger sig ind over land.

Videoer delt på sociale medier viser ifølge Reuters, at områder ligger under vand, mens biler og vragrester af amerikanske hjem strømmer ned ad gaderne.

Flere brugere har desuden delt videoer af, hvad der ligner en haj, som havde fundet vej til vandmasserne på gaderne i byen Fort Myers. Det har dog ikke været muligt for Ritzau at verificere ægteheden af den video.

Ian er blandt de kraftigste storme, der har ramt USA i årtier, skriver The New York Times. Ifølge guvernøren i Florida, Ron DeSantis, kan den blive blandt de mest alvorlige i delstatens historie.

Vejrudsigter melder om, at vindstødene bliver ved med at være farlige, og at stormen kan medfører andre trusler. Det gælder enorme mængder regn.

To millioner ud af i alt 11 millioner elkunder var onsdag aften uden strøm, skriver AFP.

