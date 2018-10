Orkan har kurs mod Mexicos vestkyst og mange turistbyer

Stillehavsorkan ventes tirsdag at nå frem til det vestlige Mexico. Myndigheder advarer om fare for stormflod.

En orkan, der det seneste døgn er taget til i styrke over Stillehavet, ventes tirsdag aften lokal tid at nå frem til Mexicos vestkyst og områdets mange turistbyer.

Meteorologer frygter store ødelæggelser og advarer om risiko for oversvømmelser, voldsomme vindstød og store mængder nedbør.

- Nedbøren vil forårsage livstruende stormflod og jordskred, lyder det fra USA's nationale orkantjeneste, NHS.

Vejfænomenet med navnet Willa blev mandag opgraderet til en kategori 5-orkan - det højeste på skalaen - men er siden sat ned til kategori fire.

- En mindre svækkelse ventes at sætte ind tirsdag, men Willa forventes at være en uhyre farlig og stor orkan, når den kommer frem til Mexicos kyst, lyder det fra NHS.

Willa ventes at udløse nedbørsmængder på mellem 15 til 30 centimeter i delstaterne Sinaloa, Nayarit og Jalisco. Visse områder kan få op til 45 centimeter regn.

Alle tre delstater har øget beredskabet inden orkanens forventede landgang. Et orkanvarsel er udstedt for flere områder, der er populære blandt turister. Desuden er samtlige skoler i delstaterne lukket.

Sent mandag aften dansk tid befandt Willa sig cirka 190 kilometer fra kysten, som den bevæger sig ind mod med en hastighed på 11 kilometer i timen.

Som et forvarsel regnede det mandag kraftigt i det vestlige Mexico, og store bølger hamrede ind mod kysten.

Guvernøren for delstaten Jalisco, Aristoteles Sandoval, har beordret hoteller i den populære turistby Puerto Vallarta evakueret. Også lokale samfund ud til kysten er evakueret.

- Det her kan blive et fænomen med meget ødelæggende konsekvenser. Vi vil sandsynligvis blive nødt til at evakuere andre områder, siger guvernøren ifølge AFP.

Stillehavskysten i Mexico er tidligere i denne orkansæson blevet hårdt ramt.

I september mistede mindst 15 mennesker livet som følge af stormflod i delstaterne Sinaloa og Michoacan. Og i sidste uge omkom 11 personer, deriblandt syv børn, som følge af uvejr i Oaxaca.

/ritzau/