Orkan kan skylle otte meter høje bølger ind over ferieøer

Orkanen Dorian går søndag aften i land ved Bahamas. Ifølge DMI er der op mod otte meter høje bølger.

En kategori 5-orkan er ved at gå i land ved østaten Bahamas. Foruden vinde på omkring 260 kilometer i timen bringer orkanen ved navn Dorian også enorme vandmasser med sig.

Bølger på mellem seks og otte meters højde ser ud til at vælte ind over kysterne til øerne Great Abaco og Grand Bahama.

Det viser prognoser søndag aften, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen.

- Det er med stor sandsynlighed ragnarok på de øer, der ligger nord for hovedøen. Det er meget, meget voldsomt med både kraftig vind og også de høje bølger, siger han.

Ifølge Lars Henriksen er der med jævne mellemrum meget blæsende i området øst for Bahamas, men det er forholdsvist sjældent, at det udvikler sig til en så kraftig orkan.

Dorian har nået kategori 5 på Saffir-Simpson-orkanskalaen, hvilket er det højeste niveau. Ifølge DR fører kategori 5-orkaner til katastrofale ødelæggelser af bygninger, mens træer vælter.

Prognoser viser, at Dorian ikke taber pusten foreløbig.

- Den her orkan har levet i nogle dage nu, og det ser ud til, at når vi når frem til onsdag og torsdag, er den nået op til den amerikanske østkyst, og der ser den stadig ud til at være en orkan, siger Lars Henriksen.

- Det er, som om den har svært ved at miste pusten de næste dage. Det sker, men det går langsomt. Derfor vil store dele af den amerikanske østkyst få den at mærke i form af enten kraftige vinde eller store bølge, der slår mod kysten, siger han.

Dele af Bahamas er blevet evakueret som følge at den farlige orkan.

Bahamas' premierminister, Hubert Minnis, har sagt, at alle, "der ikke er evakueret, udsætter sig selv for alvorlig fare og kan forvente katastrofale konsekvenser". Det skriver nyhedsbureauet AP.

