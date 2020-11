Orkan rammer Nicaragua - over en halv million børn er i fare

En orkan med vindstyrke på 225 kilometer i timen rammer Nicaraguas caribiske kyst. Oversvømmelser truer.

Orkanen Eta, der er en af de kraftigste, der har ramt Mellemamerika i mange år, er tirsdag gået i land i Nicaragua i en fattig region langs landets caribiske kyst.

Det har ført til omfattende ødelæggelser, og livsfarlige oversvømmelser truer.

Det oplyser Nicaraguas katastrofeberedskab.

Orkanen ramte havnebyen Puerto Cabezas. Her blev tage revet af huse, og strømmen blev afbrudt.

Lederen af kriseberedskabet, Guillermo Gonzalez, oplyser, at stormen har raset siden midnat.

- Vi er virkelig bange. Der er stolper, som vælter, der er oversvømmelser, hustage er revet af, og noget af mit zinktag er faldet af, siger Carmen Enriquez, der bor i Puerto Cabezas.

- Vi brugte hele natten på at være bekymrede, og det er ikke holdt op med at regne. De siger, at det først lige er begyndt, fortæller hun.

Ifølge USA's stormcenter (NHC) er Eta en "ekstremt farlig" kategori 4-storm på Saffir-Simpsons skala på fem trin. Den bringer "katastrofale vindstyrker og pludselige oversvømmelser" med sig og kan ødelægge veje og broer.

1.277.000 mennesker i Nicaragua, herunder en halv million børn, er i fare under orkanen, oplyser FN's Børnefond (Unicef).

Ved middagstid (sidst på eftermiddagen dansk tid) havde Eta en vindstyrke på 225 kilometer i timen, mens orkanen langsomt bevægede sig ind over land syd for Puerto Cabezas.

/ritzau/Reuters