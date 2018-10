Orkan samler styrke i mexikansk golf før kurs mod Florida

En orkan døbt Michael har kurs mod den vestlige del af delstaten Florida, viser prognoser.

En tropisk storm, der er døbt Michael, vest for Cuba er mandag blevet opgraderet til en kategori et-orkan. Den er nu på vej ind Den Mexikanske Golf, hvor den ifølge meteorologer kan samle styrke, før den brager ind i det vestlige Florida.

Mandag befinder stormen sig vest for Cuba, hvor dele af øen vil opleve orkanens ødelæggelser. Den vil samtidig skabe vindstød af tropisk stormstyrke på en mindre strækning af Mexicos østkyst. Det viser en prognose fra det meteorologiske institut National Weather Service (NWS).

Efter at have hærget i Cuba viser NWS' prognoser, at den vil drage stik nord op i Den Mexikanske Golf. Her vil den ifølge Robbie Berg, der er specialiseret i orkaner, blive styrket af golfens varme vand.

- Det er en reel mulighed, at Michael vil blive styrket til en orkan af de større, inden den går i land, siger Robbie Berg til nyhedsbureauet Reuters.

Prognoserne fra NWS viser, at Michael vil gå i land i delstatens Floridas vestlige del og ramme delstatshovedstaden Tallahassee.

Længere syd på vil bugten ind til dobbelt-storbyen Tampa Bay-Saint Petersburg blive ramt af vindstød af tropisk stormstyrke, vis NWS' prognose.

Ifølge NWS vil orkanen være i stand til at skabe livstruende oversvømmelser, hvor den rammer hårdest. Den vil bevæge sig i land og op gennem det sydlige USA torsdag, skriver NWS.

