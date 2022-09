Orkan tvinger Nasa til at fjerne rumfartøj fra affyringsrampe

Rumfartøjet "Artemis 1" bliver fjernet fra affyringsrampe for at undgå ødelæggelser under kommende orkan.

Nasas forsøg på at sende det enorme, ubemandede rumfartøj "Artemis 1" til Månen er endnu en gang stødt på problemer.

En orkan ved navn Ian har således tvunget Nasa til at fjerne rumfartøjet fra den affyringsrampe, som den skal sendes afsted fra i Florida.

Det oplyser det amerikanske rumagentur mandag.

Det sker for at undgå, at der opstår ødelæggelser under det varslede uvejr.

- De ansvarlige parter mødtes mandag morgen og tog beslutningen på baggrund af de seneste vejrprognoser, skriver Nasa.

Orkanen Ian er blot den seneste udfordring, som Nasa har oplevet i forsøget på at sende "Artemis 1" til Månen og hjem igen.

Nasa forsøgte første gang at sende "Artemis 1" afsted 29. august. Forsøget blev dog udskudt på grund af en brændstoflækage og temperaturproblemer med en af rumfartøjets fire motorer.

3. september måtte et andet forsøg ligeledes udskydes.

"Artemis 1" er knap 100 meter høj. Det skal være afsted i 42 dage, hvor det skal flyve rundt om Månen og hjem igen.

Fartøjet vil være cirka 100 kilometer fra Månen, når det er tættest på.

Om bord på fartøjet vil der blandt andet være mannequindukker. De skal give et indblik i påvirkningen af radioaktivitet i det ydre rum.

Det er meningen, at rumrejsen skal give Nasa værdifuld erfaring til fremtidige rumrejser. Planen er, at næste Artemis-mission skal være en bemandet tur rundt om Månen - uden dog at lande på Månens overflade.

Tidligst i 2025 vil man forsøge at lande med mennesker på Månen.

Et af de største mål med Artemis er en dag at sende mennesker til Mars.

To astronauter landede senest på Månen i 1972. Inden da havde ti andre astronauter gået på Månen i løbet af fem forskellige missioner.

Første gang var i 1969, hvor Neil Armstrong blev første mand på Månen.

Nasas rumprogram Artemis er efterfølgeren til Apollo-missionerne. I græsk mytologi er Artemis månegudinden og Apollos tvillingsøster.

