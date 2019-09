Orkanen Dorian har krævet mindst 20 liv i Bahamas

Orkanen Dorian har trukket et langt spor af død og ødelæggelse efter sig i Bahamas, hvor 20 meldes dræbt.

Mindst 20 mennesker er omkommet i østaten Bahamas, hvor Dorian søndag og mandag passerede gennem som en kategori 5-orkan og forårsagede massive oversvømmelser.

Det oplyser Bahamas' sundhedsminister, Duane Sands, onsdag ifølge avisen Miami Herald.

Tidligere lød dødstallet på syv.

Mandag sagde premierminister Hubert Minnis, at Bahamas befinder sig "midt i en historisk tragedie", og han kaldte ødelæggelserne "uden fortilfælde og omfattende".

Redningsarbejdere har svært ved at nå frem til de ramte områder på grund af de store vandmasser, og mandag oplyste myndighederne, at dødstallet ventes at stige yderligere, da katastrofens omfang endnu er ukendt.

Over 13.000 huse frygtes at være ødelagt eller beskadiget, viser tal fra Internationalt Røde Kors ifølge nyhedsbureauet AFP.

Overalt i Bahamas er der oversvømmede gader, efter orkanen har hængt over øgruppen i to døgn.

Dorian gik natten til mandag i land på den nordlige del af Bahamas, der ligger ud for den amerikanske delstat Florida. På daværende tidspunkt blev der målt vindstyrker op til 295 kilometer i timen.

Dermed var det den kraftigste atlanterhavsorkan, der nogensinde er gået i land i den caribiske økæde.

Dorian ankom til USA's sydøstkyst tirsdag aften lokal tid. Den har imidlertid tabt pusten og er blevet nedjusteret til en kategori 2-orkan.

Dorian er på vej nordpå, og der venter nu millioner af indbyggere på USA's østkyst nogle faretruende døgn.

Samtidig er den tropiske storm Fernand på vej mod det nordøstlige Mexico fra Den Mexicanske Golf - lidt syd for USA's grænse.

Stormens vindstød er målt til over 85 kilometer i timen.

De næste dage ventes Dorian at følge den amerikanske østkyst uden at gå ind over land. Alligevel er der frygt for store ødelæggelser.

/ritzau/